UP में कांग्रेस को क्यों नहीं मिल पा रहा अपना नया BOSS, जानिए इसकी 5 बड़ी वजहें

लखनऊ, 09 जुलाई : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए 100 दिन बीत चुके हैं लेकिन कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी को अभी तक वह चेहरा नजर नहीं आया है जिसे वो यूपी कांग्रेस ईकाई की बागडोर सौंप सकें। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद एक तरफ जहां मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी आत्मचिंतन के दौर से बाहर नहीं निकल पा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रियंका के पास बॉस चुनने के ऑप्शन काफी सीमित हैं जिसकी वजह से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो खुद ही कप्तान नहीं बनना चाह रहे हैं जिससे कांग्रेस की परेशानियां और बढ़ गईं हैं।

