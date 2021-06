कौन हैं केरल में जन्मीं IAS Roshan Jacob, लखनऊ में कोरोना कंट्रोल के लिए हो रही है वाहवाही

Uttar Pradesh

लखनऊ, 8 जून: बीते करीब एक महीने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सूरत ही बदल गई है। मंगवार को जिन बचे हुए चार जिलों से भी कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान हुआ है, उनमें यूपी की राजधान लखनऊ भी शामिल है। जब दूसरी लहर में यूपी समेत पूरे देश कोरोना कहर बरपा रहा था, तब नवाबों की नगरी लखनऊ भी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उस वक्त लखनऊ को संभालने की जिम्मेदारी महिला आईएएस अधिकारी रोशन जैकब को दी गई, क्योंकि जिले के डीएम अभिषेक प्रकाश खुद भी कोविड संक्रमित हो गए थे। जैकब को 17 अप्रैल को लखनऊ का प्रभारी डीएम नियुक्त किया गया था।

IAS officer Roshan Jacob, who brought Covid under control in Lucknow, is being highly appreciated,She is born in Kerala, but in Uttar Pradesh she has shown her to be an excellent administrative officer