BJP के लिए गेमचेंजर साबित होने वाले संगठन मंत्री सुनील बंसल की होगी UP से विदाई ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 23 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में एक दशक पहले तक बीजेपी की स्थिति यह थी कि वह सत्ता का बनवास झेल रही थी। राम मंदिर आंदोलन के समय एक बार कल्याण सिंह की बदौलत यूपी में बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला था। इसके बाद एक बार मायावती के सहयोग से कुछ दिन तक सरकार चलाई लेकिन उसके बाद सपा के नेता मुलायम सिंह यादव और बसपा की मुखिया मायावती के करिश्में के आगे बीजेपी की एक न चली और उसे लंबे समय तक सत्ता का बनवास झेलना पड़ा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में 2012 के चुनावों के बाद और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में संगठन मंत्री सुनील बंसल की एंट्री हुई और उन्होंने पूरे यूपी की सियासी तस्वीर ही बदलकर रखी दी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चार चुनावों में यूपी में बेहतरीन सफलता मिली थी। सूत्रों के मुताबिक बंसल ने शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि आलाकमान यह चाहता है कि वह 2024 के चुनाव तक यूपी में ही रुकें।

यह भी पढ़ें-2022 के बहाने 2024 पर निगाहें! वाराणसी से लड़कर मोदी बने थे पीएम, अब अयोध्या से है योगी की वही तैयारी?

English summary

What will be the farewell of organization minister Sunil Bansal, who has proved to be a game changer for BJP?