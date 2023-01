जानिए क्या है सरकार का ‘UP Global City’ अभियान, सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस

UP Global City अभियान सरकार के लिहाज से काफी अहम साबित होगा। ग्लोेबल इनवेस्टर समिट और जी 20 सम्मेलन से पहले इस अभियान को चलाने का मकसद यूपी के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार, बेहतर सफाई और सौंदर्यीकरण को सही करना है।

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker Rai

UP Global City Campaign : उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और जी-20 समिट से पहले सरकार ने पूरे राज्य में 100 दिवसीय 'यूपी ग्लोबल सिटी' अभियान शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के शहरी निकायों की जीवन शैली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बदलना है। 'यूपी ग्लोबल सिटी' अभियान यूपी के नगर विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। इसकी कमान नगर विकास मंत्री एके शर्मा के हाथों में है। ग्लोेबल इनवेस्टर समिट और जी 20 सम्मेलन से पहले इस अभियान को चलाने का मकसद यूपी के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार, बेहतर सफाई और सौंदर्यीकरण को सही करना है।

यह भी पढ़ें- UP Global investor summit 2023: घरेलू निवेशकों पर यूपी सरकार की नजर, मुंबई रोड शो में मौजूद रहेंगे CM योगी

English summary

what is the government's 'UP Global City' campaign, why the government is focusing on it