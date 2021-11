चुनाव से पहले इस वायरल तस्वीर के क्या हैं पांच सियासी मायने, जानिए पूरी वजह

Uttar Pradesh

लखनऊ, 22 नवंबर: राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व है। जब भी हम इसे भूलना चाहते हैं, कोई अनुभवी राजनेता हमें इसकी याद दिलाता है। अब कुछ दिन पहले का एक वीडियो लें। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान सुल्तानपुर में प्रोटोकॉल के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी थोड़ी आगे रुकी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे चलते हुए दिखाई दिए थे। उस एक वीडियो की मदद से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि बीजेपी के अंदरखाने सबकुछ सही नहीं चल रहा है लेकिन राजभवन में मोदी- योगी की वायरल तस्वीर ने अखिलेश को तो करार जवाब दे ही दिया योगी के आलोचकों का भी मुंह बंद कर दिया।

