इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे आगे यूपी, बनने जा रहे 5 हवाईअड्डे

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

लखनऊ, 23 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NIA) की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश देश में पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन जाएगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह से पहले राज्य सरकार ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे मिलने वाले हैं।

मौजूदा वक्त में यूपी में फिलहाल आठ हवाईअड्डे संचालित हैं, जबकि 13 हवाईअड्डे और सात हवाई पट्टी विकसित की जा रही हैं। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 25 नवंबर को होने वाले नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के शिलान्यास समारोह के साथ राज्य अब पांच अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे बनाने की राह पर है, जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा है।

Uttar Pradesh is poised to become the only state in India to have five international airports, as Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of the Noida International Airport (NIA) in Jewar, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh on 25 November, 2021: PMO pic.twitter.com/ITlol0j7Ub