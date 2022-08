कुशीनगर में पाकिस्तानी झंडा लगाने वाले आरोपी की रिश्तेदारों ने की थी मदद, जानिए पूरी कहानी

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

कुशीनगर, अगस्त 13। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा'अभियान चलाने की बात कही है। इस अभियान के तहत सभी देशवासी अपने घर पर तिरंगा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया है, जहां कथित तौर पर एक युवक ने अपने घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराया है। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, यूपी पुलिस ने कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के वेदुपर मुस्तक्विल गांव में एक मकान पर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए देखा। पुलिस ने इस घर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और झंडा भी नीचे उतरवा दिया। यह घटना शुक्रवार की है। शनिवार को पुलिस ने मामले की जानकारी दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक को शुक्रवार सुबह 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

रितेश कुमार सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 21 वर्षीय सलमान के रूप में हुई है। पुलिस ने सलमान और उसकी खाला शहनाज (22) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। साथ ही एक आरोपी सलमान का चचेरा भाई इमरान भी है, जिसने उस झंडे को लगाने में सलमान की मदद की थी। वहीं सलमान की खाला पर आरोप है कि उन्होंने ही पाकिस्तानी झंडा बनाया था।

आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक घर पर पाकिस्तानी झंडा लगाते हुए दिख रहा है। किसी ने दूर से इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया।

UP, Kushinagar: 'Rafiq' hoisted Pakistan Flag on his house. UP Police arrested him for disturbing harmony.

I request @myogiadityanath ji to deport him with his family to Pakistan. I am willing to pay for their tickets to Pakistan.pic.twitter.com/ZmHvsHyMxA