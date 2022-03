Uttar Pradesh Election Results 2022: क्या यूपी में वोटों का हुआ ध्रुवीकरण? कहां चूक गए अखिलेश?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 11 मार्च। यूपी की राजनीति में पूरे 37 साल बाद किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सत्ता वापसी हुई है। साल 2017 के बाद साल 2022 में भी प्रदेश में कमल खिला है। प्रदेश का जनादेश सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला है, हालांकि उनके सपा की ओर से चुनौती भरपूर मिली। सपा ने भी अपनी और से पूरी कोशिश की लेकिन सत्ता के दूर रह गई, हालांकि उसकी सीटों में इजाफा हुआ है और वो इस बार मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सपा हारी क्यों? इस चुनाव को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस अटैकिंग अंदाज में लड़ा, उससे लग रहा था कि इस बार बीजेपी की जीत आसान नहीं होगी लेकिन वो अटैकिंग अंदाज लोगों के वोटों को अपनी ओर क्यों नहीं कर पाया?

English summary

The BJP has won 255 seats, while its rival Samajwadi Party has won 111 seats, according to the Election Commission (EC) website.Yogi Adityanath creates history? Is there polarization of votes in UP? Why Akhilesh failed? Is this just Modi magic?