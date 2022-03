UP Election Result 2022: बोलीं मायावती, कहा-'मुस्लिम वोट सपा की ओर चला गया, मीडिया ने फैलाई झूठी खबर'

Uttar Pradesh

oi-Ankur Sharma

लखनऊ, 11 मार्च। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और भाजपा ने एक बार फिर से अपना जादू बिखेर दिया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को इस बार 273 सीटों पर जीत मिली है। वहीं, सपा गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा कांग्रेस और जनसत्‍ता दल लोकतांत्रिक ने दो-दो सीट पर कब्‍जा किया है जबकि बसपा को एक सीट मिली है। इस बार जिस तरह से बसपा ने शर्मनाक प्रदर्शन चुनाव में किया है, उसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी।

हार के बाद आज सुबह पहली बार मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता करके कहा है कि ' कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, उससे घबराकर या निराश होने की जरूरत नहीं है और ना ही पार्टी के लोगों को इस बात से टूटना है, हमें हार के सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और आगे चलकर सत्ता में जरूर आना है।'

'बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की'

मायावती ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा परन्तु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया, इससे बीएसपी को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज ने बार-बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है।

Assembly Election 2022 Results Live: मुस्लिम वोट सपा की ओर चला गया: मायावती

#WATCH | "Negative campaigns succeeded in misleading... that BSP is BJP's B-team... while the truth is opposite, BJP vs BSP war was not only political but principled & electoral as well," says BSP chief Mayawati pic.twitter.com/SE9Jc6e0UU