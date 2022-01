UP election:स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में जाना भाजपा के लिए क्यों है खतरे की घंटी ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 11 जनवरी: उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटने की उम्मीद लगाई बैठी बीजेपी को मंगलवार को चुनावी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पद तो छोड़ ही दिया है, सीधे मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता हैं और इस वजह से उनके समर्थक भी साइकल पकड़ लेंगे, इसमें किसी तरह से शक की गुंजाइश नहीं है। आइए जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह फैसला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

English summary

UP election 2022:Just before elections, OBC leader Swami Prasad Maurya's resignation from the post of Cabinet minister and joing to SP, does not look good for BJP