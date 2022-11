UP By-election: गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहा मतदान, खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल?

Uttar Pradesh

Gola Gokaran Nath Bypolls: आज देश के छह राज्यों की सात सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें यूपी की लखीमपुर-खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस और बसपा ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, जिसके बाद यहां पर सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। सपा की ओर से विनय तिवारी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार दिवंगत विधायक अरविंद गिरि के बेटे अमन गिरि हैं।

आपको बता दें कि 6 सितंबर को अरविंद गिरि का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जिसके बाद से या सीट खाली हुई है इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी यहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर भाजपा को पूरा भरोसा है कि अमन गिरी ही यहां से विजयी होंगे वैसे भी जनता उनके साथ इस वक्त इमोशनली जुड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने पिता को खोया है। अमन गिरी के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार विनय तिवारी के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वो अपने पिता मुलायम सिंह के निधन के बाद से फिलहाल के लिए पब्लिक मीटिंग से दूर हैं।

उनकी ओर से विनय तिवारी के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने संभाला था और उन्होंने जोर-शोर से उनके लिए प्रचार किया भी है। वैसे गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के संसदीय क्षेत्र में आता है, जो कि पिछले दिनों तिकोनिया हिंसा की वजह से विरोधी दलों और किसानों के निशाने पर थे। हालांकि भाजपा को पूरा यकीन है कि इस सीट पर कमल ही खिलेगा तो वहीं सपा तो लगता है कि इस बार यहां साइकिल दौड़ेगी। मतगणना 6 नवंबर को होगी।

गोला गोकर्णनाथ विधानसभा यूपी के लखीमपुर-खीरी जिले में आती है। साल 2022 में इस सीट पर भाजपा के अरविंद गिरि ने जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 126,534 वोट मिले थे। उन्होंने सपा के विनय त‍िवारी को हराया था, जिन्हें कि कुल 97,240 वोट मिले थे। गिरी का वोट प्रतिशत 48.67% था ,जबकि विनय तिवारी का 48.67% था। साल 2017 में भी ये सीट भाजपा के ही पास थी जबकि साल 2012 में विनय तिवारी ने यहां से जीत हासिल की थी।

बताते चलें कि 403 सीटों वाले यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक विधानसभा चुनाव हुए थे। जिसमें भाजपा ने 255 सीटें जीती हैं। साल 1985 के बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने अपना पांच साल पूरा करने के बाद बहुमत के साथ दमदार वापसी की है।

English summary

Voting on in Gola Gokarnath seat. BJP' Aman Giri and SP's Vinay Tiwari, the two main contenders for the Gola Gokarannath bypoll in Uttar Pradesh. here is tough competition between BJP and SP. read details.