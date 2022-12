UP by Election: AKhilesh- Shivpal - Jayant की तिकड़ी ने कैसे बढ़ाई BJP की परेशानी

उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और खतौली में सपा और आरएलडी ने मिलकर हराने का काम किया है। इसमें सबसे अहम शिवपाल-अखिलेश की एकजुटता रही जिसने बीजेपी की सारी संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया।

Uttar Pradesh

UP by Election : उत्तर प्रदेश में तीन सीटों मैनपुरी, खतौली और रामपुर में उपचुनाव सम्पन्न हो चुका है। इस चुनाव के बाद बीजेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान आएंगी। बीजेपी को इस चुनाव से कई सबक मिले और कई संकेत मिले। मैनुपरी में जहां अखिलेश यादव-शिवपाल यादव की एकजुटता की वजह से बीजेपी सफल नहीं हुई वहीं दूसरी ओर खतौली में समाजवादी पार्टी (Samawadi Party) और राष्ट्रीय लोकदल (Rashtriya Lokdal) के संयुक्त उम्मीदवार के आगे बीजेपी परास्त हो गई। इन दोनों का फैक्टर का हल बीजेपी को निकालना हेागा।

UP by Election: How the unity of AKhilesh-Shivpal and the strength of the alliance increased the problems of BJP