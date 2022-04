योगी के इस नए फरमान ने अधिकारियों की बढ़ायी मुश्किलें, जानिए जनता से संवाद के लिए क्यों उठाया ये कदम

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 20 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सत्ता में वापसी हुई थी। पिछली सरकार में योगी की इमेज माफियाओं के खिलाफ एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभरी थी। अपनी दूसरी पारी में भी वह इसे कायम रखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के लिए क्षेत्र के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रात में रहने का निर्देश दिया है। योगी के इस फरमान के बाद अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि योगी ने यह फैसला जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किया है। सीएम का मानना है कि इससे आपातकाल में घटित होने वाली घटनाओं पर अधिकारी तुरंत रिएक्ट कर सकेगा और बेहतर परिणाम मिलेंगे।

English summary

To increase communication with the public, now the officers will have to spend the nights in the area.