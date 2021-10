RJD के दबाव ने 2017 में नहीं लड़ने दिया UP चुनाव, उसका खामियाजा भुगत रही JDU: जानिए नीतीश से क्यों है नाराजगी ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 07 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सात महीने दूर हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार की सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) या जद (यू) उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। पार्टी के सूत्रों का दावा है कि उनकी पहली पसंद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होना होगा। हालांकि प्रदेश का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खफा भी है। यूपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दावा किया कि 2017 में आरजेडी की दबाव की वजह से जेडीयू यूपी में चुनाव नहीं लड़ी जिसका पार्टी का कैडर लगभग समाप्त हो गया। पार्टी पिछले दस साल से चुनाव से दूर है अंतिम बार 2012 में अपने दम पर 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन दस सालों में अपने कैडर का ही विश्वास पार्टी के उपर से उठ गया। अब दोबारा कैडर खड़ा करने की कवायद की जा रही है।

