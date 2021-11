नोएडा STF और मथुरा पुलिस के हत्थे चढ़े 5 और बदमाश, 1.58 करोड़ के मोबाइल बरामद

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

नोएडा, 05 नवंबर: दिवाली के दिन नोएडा स्पेशल टास्क फोर्स और मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ नोएडा और मथुरा पुलिस ने 1.58 करोड़ रुपए के 1589 मोबाइल फोन जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट के इस मामले में अब तक पुलिस ने 13 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

वारदात की बात करें तो आरोपियों ने 5 अक्तूबर की रात को झांसी जिले के बबीना टोल क्रॉस करने के बाद ट्रक ड्राइवर को तमंचे की बट से घायल कर बंधक बना लिया था, जिसके बाद बदमाशों ने रियलमी और ओप्पो कंपनी के 8990 मोबाइल फोन से भरे ट्रक को लूट लिया था, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई गई है।



STF Noida & Mathura Police seized 1,589 mobile phones worth Rs 1.58 cr & arrested 5 people. They had carried out a loot while going from Noida to Bengaluru. So far, 13 people arrested for looting phones worth crores by posing as passengers, boarding container vehicles & looting. pic.twitter.com/LZys5tbcEo