लखनऊ में निर्माणाधीन रिसर्च सेंटर की शटरिंग ढहने से बड़ा हादसा, एक की मौत, 4 गंभीर

लखनऊ, 12 सितंबर: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार शाम को बड़ा हादसा हो गया, यहां के सरोजनी नगर इलाके में निर्माणाधीन रिसर्च सेंटर की शटरिंग भरभराकर ढही गई, जिसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सरोजनी नगर क्षेत्र के रानियापुर में हुआ, जहां घायलों को फौन अस्पताल ले जाया गया।

निर्माणाधीन यूपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हादसा

जानकारी के मुताबिक सरोजनी नगर के रनियापुर में निर्माणाधीन यूपी पुलिस ट्रेनिंग एंड फारेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की सोमवार को छत डाली जा रही थी। इस दौरान अचानक शटरिंग ढहने से सारा मलबा नीचे आकर गया, जिसमें पांच मजदूर दब गए। हादसे के बाद तुरंत मजदूरों को वहां मौजूद साथियों ने निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां गंभीर हालत में ट्रोमा सेंटर में एक मजदूर ने दम तोड़ दिया, जबकि बाकी चार मजदूरों को गंभीर स्थिति में भर्ती किया गया है।

