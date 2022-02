Russia vs Ukraine: रूस-यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच भारत से मांगी जा रही है मदद, ये है नया इंडिया: CM योगी

Uttar Pradesh

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 फरवरी। यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने आखिर दौर में पहुंच चुका है। चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीन चरणों के चुनाव बाकी हैं। चुनावी नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं और उस दिन तय हो जाएगा कि यूपी की सत्ता किसके हाथ में आएगी। सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है । पांचवे चरण के मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश में 80 बनाम 20 की लड़ाई चल रही है। 2017 में 80 फीसदी सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में 80 में से 64 सीटें BJP ने जीती थी। वो भी 80 फीसदी है। बाकी 20 फीसदी में बंटवारा होता रहेगा और इस बार भी यही होगा।

English summary

UP CM Yogi Adityanath said that Today you all must be seeing, that in this world today, a war that has begun between Russia and Ukraine, and now there is one common demand, and that is India's support.This is New India. Under the leadership of PM Modi on exclusive interview with Republic's Editor-in-chief Arnab Goswami.