Video: क्या प्रियंका गांधी यूपी चुनाव लड़ेंगी? खुद कांग्रेस नेता ने दिया जवाब

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

लखनऊ, 19 अक्टूबर: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले काफी वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। सरकार की कार्यशैली से लेकर प्रदेश की घटनाओं पर कांग्रेस नेता ने अपनी तीखी नजर बनाई हुई हैं। प्रियंका गांधी योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। वहीं मंगलवार को यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान भी किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रियंका गांधी ने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस 40 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी।

प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम 40% टिकट (उम्मीदवार) हम महिलाओं को देंगें। यह निर्णय उन सब महिलाओं के लिए है, जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए, प्रदेश आगे बढ़े।

हालांकि ऐसा ऐलान करने वाली खुद प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए रणभूमि में उतरेंगी या नहीं इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने जब उनसे पूछा कि क्या वो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं, तो उन्होंने इसका साफ तरीके से जवाब ना देकर भविष्य के लिए छोड़ा दिया।

#WATCH | "One day you have to contest, though haven't taken a decision yet..., no answer for the time being, will see later," says Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on contesting from Raebareli or Amethi in the upcoming Uttar Pradesh Assembly polls pic.twitter.com/sJ1GxrbaHT