Uttar Pradesh

oi-Bhavna Pandey

कानपुर, 28 दिसंबर। कानपुर के बिजनेसमैन पीयूष जैन के घर आयकर छापे में मिले करोड़ों रुपये देख हर कोई हैरान रह गया। लगातार छह दिनों तक आयकर के अधिकारियों ने पियूष जैन के कानपुर और कनौज में स्थित घर में अलमारियों, दीवारों और तहखाने में मिली रुपये की गड्डी की गिनती मशीनों से की। ये आयकर विभाग का अब तक सबसे बड़ा छापा माना जा रहा है। पीयूष जैन ने इतनी कम उम्र में इत्र और पान मसाले के व्‍यापार से इतना अथाह धन कैसे कमाया, ये सवाल सभी के दिमाग में कौंध रहा है। आइए जानते हैं किनकी बदौलत पीयूष जैन बना इत्रनगरी का कम्‍पाउंड किंग?

English summary

Piyush Jain became the compound king of Itranagari because of him, god Saraswati has also been kind to Dhankuber family.