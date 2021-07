ओवैसी की AIMIM पार्टी बोली- अखिलेश यादव लिखें कि सरकार बनने पर यूपी में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएंगे

Uttar Pradesh

लखनऊ, 1 जुलाई। उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। भाजपा की योगी सरकार से सत्‍ता हथियाने के लिए समाजवार्दी पार्टी के अध्‍यक्ष और पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी से चुनावी हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं बिहार विस चुनाव 2020 में 5 सीटों पर अपना खाता खोलने का कमाल दिखा चुकी असदुद्दीन ओवैसी की रानजीतिक पार्टी एआईएमआईएम की निगाह अब यूपी पर है और सपा के मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अपना पासा फेक चुकी है।

आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पर निगाह टिकाए हुए बैठी एआईएमआईएम पार्टी के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने एक टीवी डिबेट शो में अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया कि अखिलेश यादव लिखकर दें कि वे सपा सरकार बनने पर यूपी में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएंगे।

2012 में सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का किया था वादा

एक चैनल को दिए इंटरव्‍यू में उन्‍होंने कहा कि उत्‍तर प्रदेश के वर्ष 2012 के विस चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में और चुनावी सभाओं में वादा किया था कि अगर यूपी में सपा की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी मुसलमानों को 12 परसेंट का आरक्षण देंगे लेकिन उन्‍होंने अपनी सरकार बनने पर न तो मुसलमानों को नौकरी दी और ना ही शिक्षा दी।

"सपा ने मुस्लिम प्रत्‍याशियों का काटा टिकट"

वकार ने यूपी की पूर्व की सपा की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा 2014 में अखिलेश यादव ने सपा में मुसलमानों का राजनीतिक आरक्षण कर दिया था। विधानसभा और लोकसभा में मुस्लिम प्रत्‍याशियों के टिकट काट दिए थे। उन्‍होंने का सपा के अध्‍यक्ष अखिलेश अपने वादों को पूनरा नहीं करते तो कोई उन पर कोई कैसे भरोसा करेगा।

ओवैसी ने तैयार किया है ये मोर्चा

बता दें भाजपा को चुनाव में हराने के लिए ओवैसी की पार्टी यूपी में योगी विरोधियों को अपने साथ जुटाने में जुट चुकी है। जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी का नाम भी शामिल हैं, राजभर जो भाजपा से अलग हो चुके है उनके साथ यूपी के छोटे स्थानीय दल भी शामिल हैं। ओवैसी और राजभर ने अपने इस मोर्चें को संकल्प मोर्चा का नाम दिया है और चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। यूपी में चूंकि मुस्लिम वोटर अधिक हैं इसलिए ओवैसी यूपी में अपनी मुस्लिम समर्थित पार्टी को मजबूत बनाने का सपना संजोए हुए हैं।

