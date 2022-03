ओवैसी ने यूपी की इतनी सारी सीटों पर सपा की साइकिल पंक्चर कर दी, खिल गया भाजपा का कमल

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 13 मार्च: शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा कर दिया था कि यूपी में भाजपा की जीत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का रोल है। हालांकि, वन इंडिया ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का जो विश्लेषण किया है, उसमें उनके दावों में झोल नजर आ रहा है। लेकिन, यह बात सही है कि अगर एआईएमआईएम यूपी चुनाव में करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारती तो सपा और उसके सहयोगियों के विधायकों की संख्या अच्छी-खासी बढ़ सकती थी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के एमएलए की तादत कुछ और कम सकती थी। आइए जानते वह कौन सी सीटें हैं, जहां पर ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव की साइकिल की टायर पंक्चर कर दी है।

English summary

In the UP elections, the Samajwadi Party and its allies lost seven seats due to the candidates of Asaduddin Owaisi's party AIMIM