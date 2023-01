MLC Election in UP: SP-BJP में मचेगा सियासी घमासान, सपा हासिल कर पाएगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ?

MLC Election in UP: यूपी में एमएलसी का चुनाव बीजेपी और सपा के लिए कई मायनों में अहम है। सपा जहां इस चुनाव में जीत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दोबारा हासिल करना चाहेगी वहीं बीजेपी क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी।

MLC Election in UP: उत्तर प्रदेश में एमएलसी की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इन पांच सीटों को जीतने को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी तरह से आश्वसत दिख रही है वहीं समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के लिए ये चुनाव भी काफी अहम है। सपा के चीफ अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव काफी अहम इसलिए है क्योंकि यदि वो केवल एक सीट जीत लेते हैं तो परिषद में उनकी पार्टी को दोबारा पुरा रुतबा मिल जाएगा। हालांकि सपा के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से मैनपुरी और खतौली में जीत के बाद सपा के नेता एवं कार्यकर्ता उत्साहित हैं उससे पार्टी के भीतर उत्साह का संचार हुआ है और वह इस चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब होगी।

MLC Election in UP: There will be a political tussle in SP-BJP, will SP be able to get the chair of the Leader of Opposition?