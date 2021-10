'तो कद नहीं घट जाता है'......बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुट्टी के बाद पहली बार बोलीं मेनका गांधी

Uttar Pradesh

सुल्तानपुर, 11 अक्टूबर: भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में 20 वर्षों से हैं और संतुष्ट हैं। मेनका के मुताबिक कार्यकारिणी में कई और वरिष्ठ नेता भी नहीं शामिल किए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी का कद घट जाता है। गौरतलब है कि हाल ही में घोषित भाजपा के 80 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेनका गांधी और उनके सांसद बेटे वरुण गांधी को जगह नहीं दी गई है। खासकर वरुण गांधी किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अपनी पार्टी पर हमलावर रहे हैं।

English summary

Maneka Gandhi has said that she is in BJP for 20 years and is satisfied, not being in the executive does not reduce one's stature