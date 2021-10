CM योगी के इवेंट में रिवाल्वर लेकर पहुंचा था शख्स, लापरवाही के लिए चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

Uttar Pradesh

बस्ती, 21 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बस्ती जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अटल बिहारी बाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी के पहुंचने के ठीक 45 मिनट पहले एक शख्स अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर ऑडिटोरियम में घूमता नजर आया। इस मामले में लापरवाही के लिए तत्काल प्रभाव से चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि रिवॉल्वर लिए शख्स के ऑडिटोरियम में दाखिल होने पर वहां ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने उसे देखा तो इवेंट से बाहर लेजाकर पूछताछ की। शख्स की पहचान कर ली गई है। गौर ब्लाक के प्रमुख प्रतिनिधि जटाशंकर शुक्ल और उनके छोटे भाई के जितेंद्र पांडेय अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ इवेंट में पहुंचे थे। जब वह अंदर दाखिल हुए तो मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी इटवा रमेश चन्द्र पांडेय उन्हे रोककर तत्काल गेट से बाहर कर पूछताछ की।

There was a VIP event of CM in Basti district. 45 minutes before his arrival, a man came to the auditorium with his licensed revolver. Circle Officer present on duty there saw him, he was taken out of the auditorium. His identity was ascertained: SP Basti, Ashish Srivastava (1/3) pic.twitter.com/HZrISS8jIw