'काला नमक' चावल: क्यों कहा जाता है इसे 'महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद'? इसकी विशेषता जानिए

लखनऊ, 22 जून: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का मशहूर काला नमक चावल एक बार फिर सुर्खियों में है। यह चावल अब बिक्री के लिए ऑनलाइट पोर्टल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध करा दिया गया है। हाल के वर्षों में इस चावल की विदेशों में भी मांग बहुत बढ़ गई है। इसकी खासियत यह है कि इसे एक घर में बनाया जाता है, लेकिन खुशबू पूरे मोहल्ले में महसूस होती है। लेकिन, यह जितना ही सुगंधित चावल है, इसमें उतने ही औषधीय गुण भी हैं। इतने फायदेमंद होने के बावजूद यह किसानों के लिए भी काफी लाभकारी है और इसकी पैदावार भी भरपूरी होती है। ऐतिहासिक कहानियों के मुताबिक इस चावल को खुद भगवान महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त है।

The kala namak rice of Siddharthanagar, Uttar Pradesh is said to be a prasad of Mahatma Buddha, it is a product of organic farming rich in medicinal properties