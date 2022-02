पश्चिम में ध्रुवीकरण के लिए अपने बयानों से गर्मी बढ़ा रहे योगी ?, जानिए अखिलेश-जयंत कैसे कर रहे काउंटर

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 4 फरवरी: उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान दस फरवरी को पश्चिमी यूपी में होना है। चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी का वह बयान काफी चर्चा में है जिसमें वह अपनी रैलियों में लगातार दोहरा रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि दस मार्च के बाद सबकी गर्मी शांत हो जाएगी और यूपी को मई और जून के महीने में शिमला बना दूंगा। योगी के इस बयान पर पलटवार करने की बजाए अखिलेश और जयंत चौधरी बड़े सधे ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। अखिलेश और जयंत को पता है कि यदि योगी के बयान का पलटवार उन्हीं के अंदाज में किया गया तो इससे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए योगी को काउंटर करने के लिए अब जयंत-अखिलेश ने नया फार्मूला निकाला है।

English summary

Is Yogi increasing the heat with his statements for polarization in the West, know how Akhilesh-Jayant are countering