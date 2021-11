उत्तर प्रदेश में अब नए सिरे से सुरक्षित सीटों पर अभियान चलाएगी सपा, BSP के पूर्व कद्दावर नेता को दी जिम्मेदारी

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 15 नवंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल हर तरह से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने भी यूपी में अब गैर यादव ओबीसी वोटरों के बाद दलितों में पैठ बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अखिलेश ने कुछ दिनों पहले अंबेडकर वाहिनी का गठन किया था जिसे हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर दलितों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इस कवायद के बाद अब सपा ने पश्चिमी यूपी में मायावती के कोर वोट बैंक जाटव में भी सेंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है। सपा ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और बसपा के कभी कद्ददावर नेता रहे के के गौतम को सौंपी है। गौतम में जाटव बिरादरी से आते हैं। अब वो पश्चिमी यूपी खासतौर से आगरा के आसपास के जिलों में जाटव बिरादरी को सपा के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं।

English summary

In Uttar Pradesh, now the SP will campaign on the reserved seats anew, the responsibility given to the former strong leader of BSP