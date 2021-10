इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब 7 नए मेडिकल कॉलेजों का तोहफा देंगे मोदी, जानिए इसके पीछे का चुनावी गणित

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 21 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब पीएम मोदी भी अपने चुनावी मोड में आ गए हैं। रणनीति के मुताबिक अब हर महीने मोदी के दो या तीन सरकारी कार्यक्रम लगाए यूपी में लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे भी बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। योगी सरकार अब अपने हर काम को चुनावी लिहाज से यूज करना चाहती है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। हालांकि राज्य सरकार की योजना सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने की है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनावी साल में सात नए मेडिकल कालेज का उद्घाटन कर सरकार एक साथ कई निशाने साधना चाहती है। जिन मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ किया जाएगा उनके नाम भी सोची समझी रणनीति के तहत ही रखे गए हैं ताकि इसका सियासी माइलेज मिले सके।

