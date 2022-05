ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: AIMPLB की एंट्री,सरकार की 'चुप्पी' पर सवाल, मुसलमानों के हक में बड़े फैसले का ऐलान

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 18 मई: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड भी कूद गया है और इस मामले इसने इंतजामिया मस्जिद कमिटी को हर तरह की कानूनी सहायता देना का ऐलान किया है। बोर्ड केंद्र और राज्य सरकार के अलावा कथित रूप से बाकी राजनीतिक दलों के इस मसले पर अपनाए गए रवैए से मायूस है। बोर्ड ने सरकारों से इस मसले पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। बोर्ड ने मंगलवार देर रात आपात बैठक बुलाकर इस संबंध कई बड़े फैसले लिए हैं। बोर्ड का आरोप है कि देश में इस समय मुसलमानों के उपासना स्थलों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।

English summary

All India Muslim Personal Board has also jumped in the Gyanvapi Masjid controversy. It has announced to provide all legal aid to the Intezamiya Masjid Committee and to launch a nationwide demonstration