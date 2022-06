घनश्याम सिंह लोधी: रामपुर में सपा के धुरंधर को धूल चटाने वाले भाजपा उम्मीदवार को जानिए

Uttar Pradesh

लखनऊ, 26 जून: उत्तर प्रदेश में 23 जून को लोकसभा की दो सीटों रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे। दोनों समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती हैं। रामपुर मुस्लिम बहुल सीट है तो आजमगढ़ में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम-यादव समीकरण के चलते समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटें जीती थीं। लेकिन,लोकसभा उपचुनाव में बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। रामपुर में तो बीजेपी ने कमाल ही कर दिया है। उसके उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को करीब 52 फीसदी वोट जाते दिख रहे हैं। यह परिणाम चौंकाने वाला है, क्योंकि यह सपा के दिग्गज आजम खान का चुनाव क्षेत्र है, जिन्होंने कई महीनों बाद जेल से रिहाई होने पर खूब सहानुभूति वटोरने की कोशिश की है। यहां सपा ने उनके ही खास को टिकट दिया था। आइए जानते हैं कि कौन हैं घनश्याम सिंह लोधी, जिनकी वजह से भाजपा के कमल ने यह कमाल किया है।

Ghanshyam Lodhi, who won from Rampur seat on BJP ticket, has been MLC twice with the support of SP. Azam was also close. have also contested elections from BSP