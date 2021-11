'गन्ने की मिठास या जिन्ना की कड़वाहट'- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी तंज

Uttar Pradesh

नोएडा, 25 नवंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम से भी विरोधियों पर चुनावी तंज कसने में कमी नहीं की। उन्होंने गन्ना या जिन्ना का विकल्प देकर खासकर समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में ललकारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि देश के सामने दो ही विकल्प हैं। उसे गन्ने की मिठास चाहिए या जिन्ना वाला कड़वाहट और नफरत चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गिनकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसी की पिच पर बैटिंग थमा दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ उसपर चौके-छक्के लगाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं।

UP CM Yogi Adityanath has not spared Jinnah's genie even on the occasion of foundation stone laying of Noida International Airport and has tried to save the politics of sugarcane belt in his name