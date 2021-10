विधायक से सांसद बनने तक कितनी बढ़ी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की संपत्ति?

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखीमपुर खीरी, 4 अक्टूबर: यूपी की खीरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी वहां हुई हिंसा की वजह से चर्चा में हैं। टेनी ने करीब एक दशक के राजनीतिक करियर में ही बहुत ऊंची उड़ान भरी है। वो सिर्फ एक बार विधायक और दो बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। वे पेशे से किसान और उद्योगपति रहे हैं और उनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत भी बीजेपी से ही हुई है। यहां हम यह देखेंगे कि पहली बार 2012 में विधायक बनने से लेकर दूसरी बार 2019 में लोकसभा के लिए दोबारा चुने जाने तक के सात वर्षों में उनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है।

English summary

The assets of MoS Home Ajay Mishra, MP from Kheri Lok Sabha seat of UP, have increased by more than Rs 80 lakh in the last 9 years