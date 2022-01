यूपी चुनाव से पहले रैली न कर पाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का छलका 'दर्द'

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 2 जनवरी: बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले रैलियां न कर पाने के लिए फंड की कमी का रोना रोया है। उन्होंने विरोधी दलों पर पलटवार करते हुए दलील दी है कि अगर उनकी पार्टी चुनावों से पहले ही रैलियों पर फंड उड़ा देगी, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेगी। उन्होंने विशेष तौर पर सत्ताधारी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि चुनावों से पहले सरकारी खर्चों पर शिलान्यास और उद्घाटन करवाए जाते हैं और लगे हाथ चुनावी रैली भी हो जाती है। दरअसल, हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने उनपर रैली में नहीं निकलने को लेकर चुटकी ली थी, बीएसपी सुप्रीमो ने उनपर भी पलटवार किया है।

English summary

BSP chief Mayawati has said-party members do not have enough funds to organize rallies before the announcement of UP elections