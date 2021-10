UP में सपा की कमर तोड़ने के लिए BJP पहली बार कराएगी यादव सम्मेलन, 200 से ज्यादा जातिगत रैलियां भी होंगी

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 01 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब नई रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी (सपा) के कोर वोट बैंक पर चोट करने का प्लान तैयार किया है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि गैर ओबीसी और ब्राह्मण को लुभाने में जुटी सपा के सामने बीजेपी अब नई चुनौती पेश करेगी। अब पूरे यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले यादव बाहुल्य इलाकों में कई 'यादव सम्मेलन' कराए जाएंगे। बीजेपी के रणनीतिकारों की माने तो उन्हें लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से यादव समाज को भी एक मैसेज दिया जा सकता है।

English summary

BJP in preparation for Yadav convention for the first time in UP: More than 200 caste-based rallies, 75 big conferences will also be held