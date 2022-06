आजमगढ़ उपचुनाव: क्या निरहुआ की BJP से तय हुई उम्मीदवारी ? ऐलान से पहले प्रचार शुरू

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 3 जून: भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। वह पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे और इस बार भी पार्टी में जिन दो नामों पर चर्चा होने की बात चल रही है, उनमें वे भी शामिल हैं। लेकिन, पार्टी एक तरफ तो उम्मीदवार का टिकट फाइनल करने को लेकर मंथन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ निरहुआ ने पोस्टर के जरिए प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या निरहुआ का टिकट फाइनल कर दिया गया है या फिर उन्हें इसका इशारा मिल चुका है?

English summary

Nirhua has started campaigning as a BJP candidate for the Azamgarh Lok Sabha by-election. However, the party has not announced the name of the candidate