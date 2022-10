Azam Khan को जिस केस में मिली 3 साल की कैद, जानिए क्या था वो पूरा मामला

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Azam Khan news: समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान को भड़काऊ बयान के मामले में यूपी की रामपुर की एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है और उनपर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के साथ ही उनकी विधायकी जानी तय मानी जा रही है। उनपर 2019 के आम चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरत फैलाने वाली टिप्पणी के आरोप लगे थे। उनपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर आंजनेय कुमार सिंह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। आजम खान पिछले मई में ही सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जेल से बाहर निकले हैं।

English summary

azam khan news:SP leader and former UP minister Azam Khan was sentenced to three years in the case of hate speech, gave a provocative statement against CM Yogi Adityanath