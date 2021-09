UP: कोरोना वायरस संकट के बीच कानपुर में रहस्यमयी बीमारी ने दी दस्तक, 12 लोगों की मौत

Uttar Pradesh

oi-Akarsh Shukla

कानपुर, 19 सितंबर। कोरोना वायरस महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। यहां के एक गांव में अब तक बीमारी की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी हैं। लगातार हो रही मौतों की वजह से गांव समेत जिले में हड़कंप मचा हुआ है, इस बीच एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुर्सौली गांव के निवासियों का डेंगू टेस्ट किया गया लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लोगों की मौत का कारण पता लगाने के लिए एक ऑडिट कमेटी जांच कर रही है।

फिरोजाबाद से वायरल फीवर और डेंगू के कारण दो और मौतों के बीच यह बात सामने आई है, जिससे जिले में मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। कानपुर नगर जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुबोध प्रकाश ने कहा कि घरों में मच्छरों के लार्वा की तलाश के लिए गांव में सर्वेक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक ने आगे कहा, 'हमारी चिकित्सा टीम स्थिति से निपटने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है।' इससे पहले वायरल बुखार के प्रकोप के कारण कानपुर में पिछले एक महीने में कई बच्चों सहित 250 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। लाला लाजपत राय अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि कुछ रोगियों में डेंगू और मलेरिया का पता चला था, लेकिन अब तक किसी की मौत नहीं हुई है।

12 people have died here (Kursauli village) probably due to a viral disease, they tested negative for Dengue. A death audit committee has been formed to find the reason behind these deaths: Dr Subodh Prakash, Addl Chief Medical Officer, Kanpur Nagar district pic.twitter.com/Go9EwwQoXy