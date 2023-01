Akhilesh Yadav के गंभीर आरोप- BJP-RSS से मिल रहीं धमकियां, NSG security जानबूझकर हटाई गई

समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने गुंडे भेजकर उन्हें यज्ञ में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav ने कहा, वे यज्ञ में भाग लेने आए थे, लेकिन भाजपा को यह रास नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने मुझे यहां कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, उन्हें बीजेपी और आरएसएस से धमकियां मिल रही हैं। धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है। बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे ताकि मैं कार्यक्रम में शामिल न हो सकूं।

बता दें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख भी हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा ने यहां गुंडे भेजे ताकि मैं कार्यक्रम में शामिल न हो सकूं।

BJP sent goons here so that I could not attend the event. All the police stationed here were removed in the night. BJP has deliberately removed the NSG security I was given. Today I can understand why my security was removed and the house was taken away: SP chief Akhilesh Yadav