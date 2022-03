यूपी में ओवैसी को वोट मिले नोटा से भी कम, बीजेपी की जीत पर संजय राउत के दावों में कितना दम ? पूरी पड़ताल

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 11 मार्च: उत्तर प्रदेश में 1952 के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। लेकिन, बीजेपी की यह शानदार कामयाबी उसकी पुरानी सहयोगी शिवसेना को रास नहीं आ रही है। पार्टी नेता संजय राउत ने भाजपा की इस जीत का सेहरा बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को दिया है और कटाक्ष के तौर पर उन्हें भारत रत्न देने की जुमलेबाजी कर दी है। सवाल है कि राउत ने जो कुछ कहा है, वह खालिस राजनीति से प्रेरित है या फिर वह किसी तथ्य और आंकड़ों से प्रभावित है।

English summary

UP election result:Shiv Sena MP Sanjay Raut's statement, who demanded Bharat Ratna to BSP and Owaisi for BJP's victory in UP elections in a sarcastic way, is pure political, electoral figures are completely different