लखनऊ किसान महापंचायत के बाद BJP में नई रणनीति पर मंथन, पश्चिम एवं तराई क्षेत्र की 150 सीटों पर होगा फोकस

लखनऊ, 23 नवंबर: उत्तर प्रदेश में सियासत का दौर जारी है और सभी दल एक दूसरे को शह और मात देने के खेल में जुटे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा लेकिन लखनऊ में जिस तरह से किसानों ने अपनी महापंचायत में योगी और मोदी सरकार पर तीखे हमले किए उससे बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी इस बात का आंकलन करने में जुटी है कि यदि किसान आंदोलन की आग ठंडी नहीं हुई तो पश्चिम और तराई बेल्ट की कितनी सीटों पर इसका असर पड़ेगा। जेपी नड्‌डा ने इस रणनीति को लेकर सोमवार को लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी के साथ मंथन किया था और उन इलाकों में ज्यादा फोकस करने की सलाह दी है जहां चुनाव प्रभावित होने की गुंजाइश ज्यादा है।

