UP election 2022: सात नई जाति-आधारित पार्टियां, जिनके दम पर BJP देगी SP-SBSP गठबंधन को टक्कर

लखनऊ, 9 नवंबर: 2014 के लोकसभा चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी में छोटे दलों से गठबंधन करके अपना जनाधार काफी मजबूत कर लिया था। इस बार समाजवादी पार्टी भी उन्हीं चुनावी तिकड़मों में लगी हुई है। उसने ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान करके पूर्वांचल की पिच पर बीजेपी के खिलाफ शुरुआती इनिंग में बढ़त बनाने की कोशिश की है। इसकी काट के तौर पर भाजपा ने भी सात से ज्यादा छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, जो अलग-अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। ये दल आपस में हिस्सेदारी मोर्चा के तहत जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता में विभिन्न ओबीसी और दलित जातियों का ज्यादा दखल चाहती हैं। इन्हें उम्मीद है कि गैर-यादव पिछड़ा वोट पर फोकस कर रही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर इनका काम आसानी से बन सकता है।

