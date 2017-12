लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक मदरसे में यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस संबंध में छापेमारी के बाद पुलिस ने मदरसे के संचालक को गिरफ्तार किया है और वहां पढ़ रही 51 लड़कियों को मुक्‍त कराया है। मदरसे के संचालक की गिरफ्तारी मुक्‍त करायी गई लड़कियों के बयान के आधार पर किया गया है। मामला सआदतगंज इलाके का है। लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार के मुताबिक दीपक कुमार ने बताया कि उन्हें मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं यौनशोषण किये जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पुलिस टीम के साथ सआदतगंज थाना क्षेत्र के यासीनगंज में स्थित मदरसा जामिया खदीजातुल लीलनवात में छापा मारा।

पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हंडकंप मच गया। स्‍थानीय लोगों ने पहले तो मदरसे को घेर लिया लेकिन पुलिस जब अंदर से 51 लड़कियों को निकाल कर ले आयी तब जाकर लोग शांत हुए। एसएसपी ने बताया कि मदरसे में कुल 125 लड़कियां पढ़ती हैं। मदरसे पर ACM और ADM और महिला उप निरीक्षक के द्वारा सभी लड़कियों का बयान लिया गया है। इस दौरान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और DPO को सूचित कर दिया गया है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि मदरसे का प्रबंधक और संचालक मो. तैयब जिया सभी का यौनशोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।

संचालक पर लड़कियां सप्‍लाई करने का भी आरोप

जानकारी के मुताबिक मदरसे की छत पर चढ़कर छात्राओं ने पर्ची फेंककर लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। वहीं एक पीडि़ता ने संचालक मो. तैयब जिया पर लड़कियां सप्‍लाई करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बालिका विद्यालयों में चल रहे इस घिनौने खेल ने शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया है। मदरसे के प्रबंधक ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है।

#Lucknow: Girls rescued in raids at a Madrasa in #Shahadatganj, manager arrested for allegedly sexually exploiting girls pic.twitter.com/J0223QvCJT