फिरोजाबाद में ऐसी आफत बनी बारिश कि 107 गाड़ियां हो गईं जलमग्न, 6 करोड़ का नुकसान

Uttar Pradesh

लखनऊ, सितंबर 23। देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली पानी से लबालब है तो वहीं यूपी के भी कई जिले मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। इस बीच फिरोजाबाद के मोधाश्रम में एक पार्किंग के अंदर खड़ी 100 अधिक गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को हुई बारिश में 107 गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिसके बाद 6 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

Around the world weather news is from India

Torrential downpours of rain have caused severe flooding in parts of Firozabad in India, as you can see by the video below cars are nearly completely covered in water.

