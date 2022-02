उन्नाव मर्डर केस: प्रियंका गांधी ने की मृतका की मां से बात, दिलाया यह भरोसा

Unnao

oi-Love Gaur

उन्नाव, 12 फरवरी: उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उन्नाव मर्डर केस का मामला गर्माता जा रहा है। उन्नाव में बीते दो महीने से लापता युवती का शव मिलने के बाद से सूबे की सियासत ने अचानक अपना रुख बदल लिया। दरअसल, जहां से 22 युवती की शव बरामद हुआ है वो यूपी के एक पूर्व मंत्री के स्वामित्व वाली जगह थी। वहीं मृतका की मां ने यूपी की पिछली सरकार सपा में राज्यमंत्री रहे स्व. फतेहबहादुर के बेटे राजू सिंह पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। इस मामले के बाद एक तरफ बीजेपी जहां लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अब सपा को आड़े हाथों लेते हुए पीड़ित परिवार से बात की है।

प्रियंका गांधी ने की फोन पर बात

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा ने 22 वर्षीय लापता युवकी की मां से फोन पर बात की, जिसका शव हाल ही में उन्नाव में यूपी के एक पूर्व मंत्री के स्वामित्व वाले भूखंड से बरामद किया गया था। उन्होंने मृतका की मां से कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, वह जल्द ही उनसे मिलेंगी और उनके लिए लड़ेंगी।

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra spoke with the mother of the 22-year-old missing woman whose body was recently recovered from a plot owned by a former UP Minister, in Unnao. She told the deceased's mother that Congress stands with her, she'll meet her soon & fight for her.