PM मोदी 29-30 सितंबर को गुजरात में, 3472 Cr की 59 परियोजनाओं का भूमिपूजन-उद्घाटन होगा

Surat

oi-Vijay

By Vijay Singh

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात आएंगे। यहां वह इस बार 3472 करोड़ के 59 प्रोजेक्टों का उद्घाटन व भूमिपूजन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मोदी के गुजरात दौरे के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि, प्रधानमंत्री मोदी सूरत में 2 किमी लंबा रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए महानगरपालिका के अधिकारी-पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पार्षदों को अधिक से अधिक लोगों को जुटाने के लिए कहा गया है।

एक भाजपा नेता ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को सूरत आएंगे। वह सूरत में 3472 करोड़ के 59 प्रोजेक्टों का उद्घाटन-भूमिपूजन करेंगे। प्रधानमंत्री दो किमी लंबा रोड शो भी करेंगे। उन्‍होंने कहा कि, यहां प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए दो किमी में 20 स्टेज बनाए जाएंगे, जिन पर अलग-अलग समाजों द्वारा सम्मान किया जाएगा। सूरत महानगर पालिका की तरफ से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी को बुलाने के लिए फोन से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जिले से भी लोगों को सभा स्थल पर बुलाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री के सूरत दौरे को लेकर मेट्रो प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। जनवरी 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 हजार करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। अब उनके दौरे से पहले मंद गति से चल रहे काम में तेजी दिखने लगी है। लाइन-1 के 11 किमी एलिवेटेड मार्ग के काम में मशीनरी और मैन पावर बढ़ा दिए गए हैं। अब भटार, मजूरा गेट, ड्रीम सिटी में रिग मशीनें तैनात कर दी गई हैं।

PM मोदी बोले- अर्बन नक्सलियों ने नर्मदा का बांध निर्माण-कार्य सालों तक पूरा न होने दिया,इसलिए परियोजना का खर्च बहुत बढ़ गया

Projects aimed to develop world-class infrastructure, enhance mobility & improve ease of living. PM to inaugurate Phase-I of Ahmedabad Metro project & flag off Gandhinagar-Mumbai Central Vande Bharat Express; to also take a ride in Vande Bharat Express & Ahmedabad Metro: PMO — ANI (@ANI) September 27, 2022

PM Modi will also lay the foundation stone of new broad gauge line which will make it easier for pilgrims to travel to Ambaji. He'll perform Darshan & Pooja at Ambaji temple; to attend Maha Aarti at Gabbar Tirtha. PM to participate in #Navratri celebrations in Ahmedabad: PMO — ANI (@ANI) September 27, 2022

Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat on September 29-30, to inaugurate & lay the foundation stone of various development projects worth around Rs 29,000 crores in programmes spread across Surat, Bhavnagar, Ahmedabad & Ambaji: PMO (File photo) pic.twitter.com/vQBpaL2Xj7 — ANI (@ANI) September 27, 2022

Story first published: Tuesday, September 27, 2022, 14:24 [IST]