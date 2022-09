आदतें रिटायर नहीं होती, हमारा हिस्सा बन जाती हैं- फेडरर के संन्यास पर सचिन-कोहली ने दी प्रतिक्रिया

Tennis

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 16 सितंबर: भारत के ऑल टाइम दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संन्यास पर भावुक नोट शेयर किया है। फेडरर ने प्रोफेशनल टेनिस से विदाई ले ली है और लेवर कप उनका अंतिम टूर्नामेंट होने जा रहा है। सचिन फेडरर के पुराने मुरीद रहे हैं और उन्होंने ट्विटर पर एक नोट शेयर किया है।

फेडरर ने अपने संन्यास पर कहा था, जैसा की आप सभी जानते हैं कि पिछले तीन साल मेरे लिए चुनौतियों भरे रहे, मुझे सर्जरी और चोटों से जूझना पड़ा। मैंने वापस आने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन साथ ही मुझे पता है कि मेरी शरीर की हालत क्या है। मैं 41 साल का हो गया है। मैंने 24 साल में 1500 मुकाबले खेले हैं। टेनिस ने मुझे उम्मीदों से बहुत ज्यादा दिया है, और अब मुझे ये तय करना ही था कि कंपटीटिव करियर को विराम दिया जाए।

सचिन ने 41 साल के फेडरर के करियर की सराहना की और कहा कि जैसा टेनिस उन्होंने खेला उससे लोगों को प्यार हो गया। फेडरर का खेल धीरे-धीरे लोगों की आदत बनता गया और आदतें कभी रिटायर नहीं होती। सचिन तेंदुलकर ने फेडरर को इतनी सारी यादें देने के लिए शुक्रिया कहा।

महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा, सेरेना ने कहा- क्लब में स्वागत है

सचिन कहते हैं, "क्या करियर रहा, रोजर फेडरर। आपके टेनिस ब्रांड से हमको प्यार हो गया। धीरे से आपका टेनिस आदत में तब्दील हो गया। और आदतें कभी रिटायर नहीं होती, वे हमारा हिस्सा बन जाती हैं।"

What a career, @rogerfederer. We fell in love with your brand of tennis. Slowly, your tennis became a habit. And habits never retire, they become a part of us.

Thank you for all the wonderful memories. pic.twitter.com/FFEFWGLxKR