Hockey World Cup 2023: भारतीय टीम ने किया बड़ा धमाका, जापान को 8-0 से चटाई धूल

Hockey World Cup 2023: हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं हुआ। टीम इंडिया नॉक आउट राउंड से पहले ही बाहर हो गई थी। इसके बाद क्लासिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम का मैच गुरुवार को जापान से हुआ, इसमें टीम इंडिया को जीत दर्ज करने का मौका मिला है। एशियन गेम्स की चैम्पियन टीम जापान को भारत ने बुरी तरह से हराया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 8-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। टॉप 8 टीमें आगे चली गई हैं लेकिन 9वें से 16वें स्थान के लिए इन टीमों के बीच हो रहे मैचों को क्लासिफिकेशन राउंड कहते हैं।

भारत और जापान दोनों टीमों की तरफ से पहले हाफ में कोई गोल देखने को नहीं मिला। मैच कड़ी टक्कर का दिख रहा था लेकिन अगले हाफ में नज़ारा बदल गया। टीम इंडिया ने जापान के खिलाफ आक्रमण तेज किया और डिफेन्स ने अपना काम बखूबी किया। जापानी टीम गोल के लिए तरसती रह गई और टीम इंडिया ने दनादन गोल दागे।

भारतीय टीम के लिए पहला गोल 32वें मिनट पर आया। मनदीप ने पेनल्टी कॉर्नर का लाभ उठाते हुए गोल दाग दिया। इसके बाद यह सिलसिला अंत तक चलता रहा। 35वें मिनट में अभिषेक ने और 39वें मिनट में विवेक सागर ने गोल किये। इसके बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका और अभिषेक ने एक और गोल दागते हुए टीम इंडिया को 4-0 से आगे कर दिया। पांचवां गोल हरमनप्रीत ने दागा। अंतिम क्षणों में टीम इंडिया की तरफ से और तेज खेल दिखा। भारत ने अंत के तीन मिनटों में तीन गोल दागे। मनप्रीत, हरमनप्रीत और सुखजीत ने गोल दागे और भारत ने 8-0 से जीत दर्ज की।

