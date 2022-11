जापान की टीम ने जीता दिल, जर्मनी को हराने के बाद ड्रेसिंग रूम किया साफ

Football

जापान के लोगों को उनके अनुशासन और काम के लिए जाना जाता है। वे जहां भी जाते हैं, दिल जीत लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जर्मनी के खिलाफ मैच समाप्त होने के बाद जापान की टीम ने ड्रेसिंग रूम को साफ़ कर पूरी तरह से चमका दिया। साफ़-सुथरे ड्रेसिंग रूम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुद फीफा ने भी ट्विटर पर इसे शेयर किया।

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.

Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI