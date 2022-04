पूर्व दिग्गज का बयान- अर्जुन को मौका दो, शायद तेंदुलकर का नाम मुंबई की किस्मत बदल दे

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। आईपीएल 2022 का सीजन पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ है। टीम रो लगातार शुरूआती 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और वह अंक तालिका में सबसे नीचे है। मुंबई को वापसी करने के लिए चमत्कार की उम्मीद है। वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुंबई टीम प्रबंधन को अपने सुझाव दिए हैं और दोनों विभागों में कमी पर चर्चा की है।

English summary

you can give a chance to Arjun as well, who has been doing well says Mohammad Azharuddin