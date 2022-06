रिद्धिमान साहा नहीं चुने जाएंगे भारतीय टीम में, अब यहां रहेगा मुख्य फोकस

Cricket

नई दिल्ली। अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा का अंतरराष्ट्रीय करियर लगभग खत्म दिख रहा है। यहां तक कि साहा ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि नए खिलाड़ियों के आने से अब उनकी जगह मुश्किल है। वहीं उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से भी साफ संदेश मिल चुका है कि वो उनके फ्यूचर प्लान में नहीं हैं। एमएस धोनी के संन्यास के बाद विकेट के पीछे भारत के जाने-माने व्यक्ति के रूप में उभरे और ऋषभ पंत के सामने आने से पहले चार साल के लिए भारत की पहली पसंद कीपर बन गए। साहा चोटिल हो गए थे, जिसके बाद पंत ने उनकी जगह ली थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी साहा को जगह नहीं मिली।

साहा ने खुलासा किया कि भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ सहित टीम प्रबंधन ने फरवरी में उन्हें सूचित किया कि वह अब चीजों की योजना में नहीं हैं। साहा ने स्पोर्ट्सकीड़ा से कहा, "भारतीय टीम प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि मुझे नहीं चुना जाएगा। अब मेरा मुख्य ध्यान घरेलू क्रिकेट पर होगा। फिर निश्चित रूप से आईपीएल में भी होगा। वैसे भी, परिवार को समय देना मुश्किल है, इसलिए मैं अभी उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता।"

साहा को आईपीएल में टाइटन्स ने आईपीएल मेगा नीलामी में 1.9 करोड़ रुपए में चुना था। गुजरात के लिए पारी की शुरुआत करते हुए साहा ने 11 मैचों में तीन अर्धशतकों के साथ 317 रन बनाए और जीटी के शुरुआती संकट का समाधान बन गए। एक दिन पर अनसोल्ड रहने से लेकर आईपीएल विजेता बनने तक, साहा ने हार्दिक को धन्यवाद दिया कि उनके कप्तान ने उन पर जो विश्वास दिखाया और उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में अपने पहले कार्यकाल में प्रदर्शित शानदार नेतृत्व कौशल के लिए उनकी सराहना की।

साहा ने कहा, "जब भी आप कप्तान होते हैं, टीम की जिम्मेदारी और योगदान देने की भूख कैसे बढ़ती है, उसने बिल्कुल यही दिखाया है। वह मुंबई इंडियंस (एमआई) में नंबर 6 या नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वह सिर्फ तीन-चार ओवर ही खेल पाते थे और इसलिए आने के तुरंत बाद शॉट खेलना शुरू करना पड़ते थे। लेकिन यहां आकर, उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए अपना खेल बदलना पड़ा और लगभग 500 रन बनाए।''

